Småbarnsfar Tore skeptisk til karantene

sport

Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og norske toppklubber forsøker å snekre en plan for oppstart og seriestart i midten av juni.

Småbarnsfar og RBK-profil Tore Reginiussen (34) er skeptisk til karanteneplanene. Man skal ikke gå på annen jobb, gå på skole eller ta offentlig transport, heller ikke oppsøke offentlige steder, som butikker og kafeer.

– Det er klart at det må være et opplegg som er praktisk gjennomførbart også for folk som har familie. Hverdagen må gå opp, sier Reginiussen til VG.

Altaværingen bor i Trondheim med kona Lene, som jobber fulltid. Sammen har de sønnene Dennis (7) og Casper (3).

– Jeg tror det vil bli veldig krevende for de som er i samme situasjon som meg, med unger som skal leveres, hentes og følges opp. Det ligger noen utfordringer der, sier Reginiussen til avisa.

34-åringen sier han er «villig til å ofre mye, men det må gå an å få gjort de viktigste tingene i hverdagen».

– I en kort periode er det sikkert mulig å finne løsninger, men hvis det er noe som vil være der over en lengre periode, så kan det nok bli utfordrende for enkelte. Kabalen må gå opp for folk som har familie også, sier Tore til VG.