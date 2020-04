Vraket som NM-vertskap i 2022

sport

Styret i Norges skiforbund tok avgjørelsen på onsdag. Alta hadde konkurranse fra Lillehammer, Beitostølen, Gålå, Tolga, Hovden og Harstad om å arrangere del 1 av NM i langrenn.

Søker NM på ski i 2022 Inspirert av suksessen for to år siden ønsker Skialliansen i Alta å arrangere et nytt norgesmesterskap på ski.

Klubbene Medkila Skilag og IF Kilkameratene har arrangert mange skirenn tidligere, men har aldri stått bak mesterskap på nivå med del en tidligere.

Sesongen 2021/2022 blir spesiell når det gjelder NM del 1 i langrenn, i den forstand at mesterskapet ikke vil arrangeres i slutten av januar som vanlig. Det har sammenheng med at OL i Beijing okkuperer februar. Dermed blir mesterskapet i slutten av mars og begynnelsen av april.

Harstad er det tradisjonelt snøsikkert om vinteren, og anlegget har de siste årene også økt sin kapasitet i forhold til snøproduksjon, begrunnes det.

– Harstad er en solid søker og en god kandidat for et Norgesmesterskap i langrenn del 1, og det er stor langrennsinteresse i distriktet. Tilbakemeldingene etter blant annet NM del 2 i 2015 er gode, og vi ser frem til et spennende hoved-NM i langrenn om to år, sier leder Torbjørn Skogstad i langrennskomitenn til langrenn.com.