– Golf kan være et godt alternativ i korona-tider

sport

Det mener Roar Johansen, entusiast, daglig leder og primus motor for golfanlegget på Kvenvikmoen.

Godt tilrettelagt

Han konstaterer at det meste står stille under korona-krisen, også for lag og foreninger som verker etter å komme igang. For golfspillerne er det bare store snømengder som forhindrer action på selve banen. Inntil videre er det golfsimulatoren og driving rangen som holder abstinensen på avstand, riktig nok med selvplukk for de som tester ut rangen.

– Jeg har virkerlig sympati med Alta-idretten i øyeblikket. For golfspillerne, klubben og anlegget er situasjonen uforandret. Det har ikke hatt økonomiske konsekvenser for oss overhode, samtidig som jeg tror golf er en sport som passer bra under koronakrisen, sier Roar Johansen, vel vitende om at den kan vare en stund. Smittetoppen blir av ekspertene spådd til høsten.

Rekruttering

– Golf spilles utendørs og tometersregelen er ingen problem. Her går man fire om gangen, med ti meters «klaring» mellom lagene. Selv om vi naturligvis tilpasser oss regler og er opptatt av sikkerhet, skal det ikke være noen smittespredning på Kvenvikmoen, påpeker han.

Han legger ikke skjul på at både Alta Golfklubb og anlegget håper ny rekruttering.

– Vi håper spesielt at unge spillere har lyst til å være med. Derfor har vi store planer, både for fotballgolf, minigolf og frisbee-golf, forklarer Johansen, som mener golf i realiteten er en folkesport som passer for absolutt alle.

Mindre is i år

Akkurat nå er det snøen som er den største utfordringen. Her får de drahjelp fra varmen.

– Det er kolossalt mye sne, men den er råtten og smelter raskt. Tidligere har det vært mer is i bunnen og det tar tid å få vekk. Er det varmt både dag og natt skal det gå fort. Jeg håper det er bart til styremøtet 15. mai, men det blir kanskje en uke til etter det, sier Roar forventningsfullt.