Styrker satsingen på Offroad Finnmark i kriseåret

sport

Koronakrisen ser ikke ut til å svekke interessen for å sponse idrettsaktivitet i Alta. DNB har nemlig økt sin samarbeidsavtale med Offroad Finnmark for de neste to årene.

Usikkerheten i 2020 slår ikke inn for DNB.

– For oss er det spesielt viktig i år. De er i en sårbar bransje, og vi ønsker at de skal være i stand til å arrangere sykkelritt i mange år fremover, fastslår banksjef Bjørn Helge Andreassen ved DNBs kontor i Alta, i en pressemelding.

I verste tilfelle må Offroad Finnmark avlyse arrangementet i sommer.

– Åpnes det opp for å gjennomføre ritt, er vi 100% innstilt på å få det til, men vi har så smått begynt å tenke på alternative løsninger. Virtuelt ritt, familieaktiviteter som er uavhengig av tidspunkt, er alternative løsninger som kan bli aktuelt, sier Abrahamsen.

Før 1.mai vil myndighetene avgjøre hva som skjer med kultur- og idrettsarrangement for sommeren 2020.