Sprer 2,4 millioner på særkretsene

sport

Idrettskretsen har nemlig mottatt de årlige midlene fra fylkeskommune, totalt over seks millioner kroner.

De tildeler nå 2,4 millioner til særkretser og regioner i en tøffe koronatider, opplyser kretsen

– Vi prioriterer å tildele den vedtatte andelen til særkretser og regioner nå med en gang, slik at de kan få denne økonomiske støtten når andre inntekter er borte, uttaler styrets leder Geir Knutsen.

Det er i øyeblikket fullstendig stillstand, noe som har store økonomiske konsekvenser for lag og foreninger.

– De aller fleste ansatte i idretten er nå permitterte, og alle er tvungen til å gjøre kraftige nedskjæringer i kostnader for at virksomheten skal overleve denne krisen, påpeker kretslederen.

Han påpeker at særkretser og regioner må være klare til å tilrettelegge for aktiviteten, organisere terminlister og dommere, samt gjennomføre kurs for trenere.

– Vi er ikke fornøyd med hvordan den ene tiltakspakken som er kommet i stand, som retter seg mot avlyste kultur- og idrettsarrangement i mars og april. Denne treffer dessverre altfor smalt for idrettslagene, da de kun kan få kompensert for tapte billettinntekter og deltakeravgift. For de aller fleste idrettsarrangement er det andre inntekter som kafe- og kiosksalg, sponsorinntekter, parkeringsinntekter ol. som er store inntektskilder på idrettsarrangement. Men disse gis det ikke kompensasjon for, sier Geir Knutsen.