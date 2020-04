Tok inn 25.000 kroner på fiktiv kamp

sport

Fiktive billetter, vafler og pølser ga onsdag kveld 25.060 kroner i ekte penger, det betyr at NKS Veiledningssenter, Bossekop UL og Alta IF får 8.353 kroner hver.

Totalt ble det solgt 147 billetter til kampen, som Altapostens Even Martinsen streamet på vår Facebook-side. 5.800 var innom for å se på.

Se sendingen i reprise via Altapostens Facebook-side.

– Det var gledelig at så mange fulgte med, og vi må takke alle som har kjøpt billett, vafler, pølser og det som er. Det er to fine beløp til klubbene, samtidig er vi glade for at vi kan støtte med det beløpet til Veiledningssenteret, sier kommentatorene Aleksander Johansen og Andreas Markussen etter kampen.

Fortjent seier

I realiteten var det en FIFA-kamp for å skape litt feelgood i en vanskelig tid. Guttene hadde ligget i hardtrening for å gi tilskuerne en troverdig opplevelse.

– Vi hadde en sen kveld med øving, der vi satt 3-4 timer og trente. Kommenteringen da gikk utrolig dårlig, faktisk så ille at vi var usikre på om vi skulle gjennomføre. Men det var litt som BUL-spillerne under kampen, når ting gjaldt tok vi oss sammen. Vi leverte ganske godt synes vi selv, hvert fall i forhold til treningen vi hadde i forkant, forteller Aleksander.

Bossekop UL vant nemlig kampen fortjent etter to fiktive scoringer av Lea Falsen og ett av Julia Jonas Andersen. Alta IFs mål ble scoret av Hans Norbye.

– Vi ble vel enige om at BUL er en rettferdig vinner, selv om Alta IF hadde et par muligheter her og der.

Quiz og premier

Før kampen påsto Alta-trener Vidar Johnsen at han aldri taper mot BUL, herrene skulle til og med spille damene ut av hallen. BUL-trener Terje Falsen hadde en kjapp kommentar til det.

– Vidar Johnsen er fra Tverrelvdalen, så han har sikkert tapt mange ganger for BUL, sa Falsen i et videointervju med Frank Halvorsen.

Kommentatorlegenden kjørte en quiz i pausen og her er de heldige vinnerne:

Quizmaster og vinner av valgfritt sesongkort: Tom Gunnar Johansen

Vinner av tippekonkurransen, der premien var BUL-cap og BUL-lue: Marianne Romsdal.

Vinner av premier blant bidragsytere:

Valgfritt sesongkort: Tone B. Sønvisen

Signert Gamst-drakt: Torill Thomassen

Signert BUL-drakt: Marie Nordnes

Alta IF-skjerf: Pål Brekke og Ernst Vidar Pedersen

BUL-skjerf: Cathrine Strøm Mortensen og Cecilie Vonheim Norbye