Støtter stengte anlegg til over påske

Mange hadde håpet på en åpen hall i påsken, men idretten selv mener det er klokt med stengte dører enda en stund,

Troms og Finnmark idrettskrets støtter at innendørs idrettsanlegg holder stengt inntil videre.

– Vi har vært i kontakt med de åtte største kommunene i vårt fylke. Alle har vedtatt at de vil holde de kommunale innendørs idrettsanlegg stengt til over påske, opplyser kretsleder Geir Knutsen

I Troms og Finnmark er alle utendørsanlegg, med unntak av skiløyper, utilgjengelig på grunn av store snømengder. Det har derfor vært aktualisert å vurdere om innendørsanlegg skal åpnes. Det skjer ikke.

– Vi vil anbefale at andre kommuner følger samme politikk. Dette gjelder også idrettslagseide anlegg. Anleggseiere som likevel ønsker å holde sine anlegg åpne for aktivitet, må sikre at Helsedirektoratets bestemmelser overholdes i deres anlegg, fastslås det fra idrettskretsen.

De er kjent med at det er gjort noen spesifikke tilpasninger og tillatelser innen toppidrett.

– Vi vil oppfordre idretten til å bruke uterommet og de tilgjengelige areal og preparerte skiløyper til å trene og utøve fysisk aktivitet inntil videre, er beskjeden fra Troms og Finnmark idrettskrets.

