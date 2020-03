Starter jakten på Svanhilds etterfølger

sport

Pedersen har takket ja til nye oppgaver utenfor Finnmarksløpet.

Hun blir leder i Hertz Finnmark i Boreal Travel fra 1. juni, og står i jobben frem til dette.

– Styret vil utlyse stillingen og starte jakten på en ny daglig leder umiddelbart, heter det i en pressemeldingen.

– Vi har vært svært fornøyd med å ha Svanhild Pedersen som leder for Finnmarksløpet og setter stor pris på den store innsatsen hun har lagt ned til beste for løpet, deltakere, partnere og publikum. Svanhild har hatt ansvar for gjennomføring av 7 Finnmarksløp, og vært svært sentral i å utvikle Finnmarksløpet i de to periodene hun har vært leder. Vi ønsker hun all mulig lykke til hos ny arbeidsgiver, skriver styreleder Per Aronsen i pressemeldingen.

Svanhild er takknemlig for å ha vært en del av teamet i så mange år

– Nå dukket det opp et tilbud som jeg ikke kunne si nei til, og jeg er trygg på at ledelsen av et selskap i stadig utvikling kan føres videre av nye krefter, sier Svanhild Pedersen.