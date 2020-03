– Det blir en dugnad for å redde klubben

sport

Onsdag morgen kom nyheten om at Alta IF permitterer alle sine ansatte foruten daglig leder Anne-Grethe Lillemoen som et resultat av koronaviruset. Administrasjonen rammes altså hardt, men de er ikke de eneste. Også de som skal sørge for at Alta IF spiller fotball i PostNord-ligaen i 2020 står plutselig på bar bakke.