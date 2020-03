Alta IF-spillerne samles ikke før tidligst 31. mars

sport

Rett før helgen kom det klar beskjed fra Norges fotballforbund, Divisjonsforeningen og Norsk Toppfotball om at alle fellestreninger måtte opphøre umiddelbart. Da ble det bestemt at det skulle gjøres en ny vurdering mandag denne uka. For Alta IFs del førte det til egentrening hjemme eller utendørs ettersom Finnmarkshallen har blitt stengt og at spillerne ikke fikk lov til å oppsøke treningssenter.