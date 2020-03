Stopper Finnmarksløpet

sport

Finnmarksløpet AS la torsdag ettermiddag ut følgende pressemelding:

– På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Det gjelder også Finnmarksløpet.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge.

– Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Vi må følge avgjørelsen til Norges Idrettsforbund. Det er ingen andre alternativer for oss enn å stoppe løpet, sier daglig leder i Finnmarksløpet, Svanhild Pedersen.

Finnmarksløpets pressetalsmann Trond Anton Andersen hadde ingen ytterligere kommentarer å komme med da Altaposten tok kontakt torsdag ettermiddag.

– Vi har lagt ut en pressemelding på våre nettsider. Jeg har ingenting å legge til på det nåværende tidspunkt, sa Andersen til A-sporten.