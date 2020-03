Avlyser alle skirenn

sport

Førstkommende helg skulle det etter planen gjennomføres to lokale skirenn i Alta, nemlig Frearennet på lørdag og Isbergrennet i regi av Tverrelvdalen IL på søndag. Begge renn har blitt avlyst som følge av koronaviruset.

– IL Frea følger anbefalte retningslinjer fra skiforbundet og avlyser derfor Frearennet på lørdag, skriver klubben på sin facebookside.

– Finnmark skikrets har i dag besluttet at all organisert aktivitet skal opphøre frem til utgangen av april. Dette betyr for vår del at vi må avlyse Isbergrennet. Det kan være mulighet å utsette til etter april, men dette er ikke tatt stilling til enda. Vi beklager ulempen dette medfører, skriver Tverrelvdalen IL på sine nettsider.

NFF stopper all breddeaktivitet Norges fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april.

Norges skiforbund kom med følgende pressemelding torsdag:

– Norges Skiforbund anbefaler at all breddeaktivitet i organisasjonen opphører for resten av sesongen og frem til 30. april. Dette besluttet skistyret i et møte torsdag formiddag, som et tiltak for å bidra til å hindre spredning av Koronaviruset og lette belastningen for lokale helsemyndigheter. Norges Skiforbund vil understreke viktigheten av at alle våre medlemmer, klubber og kretser tar ansvar for å bidra i den dugnaden vi alle nå må ta del i.

NNM på ski i Harstad, NNM i skiskyting i Tromsø og ski-NM del 2 er også avlyst. Det samme gjelder alle store turrenn som for eksempel Birkebeinerrennet og Reistadløpet.