Jublet for norsk dobbeltseier

sport

Tirsdag kveld var det klart for et nytt renn i Raw Air. På grunn av det avlyste rennet i Holmenkollen har arrangøren kjørt på med ekstrarenn på Lillehammer, og de norske hopperne var ute etter å vinne tirsdagens konkurranse etter å ha blitt henvist til andre- og tredjeplass av Sara Takanashi på mandag.

Da ble Maren Lundby nummer to, mens Silje Opseth kapret tredjeplassen. Dette var Opseths første pallplass i verdenscupen. Anna Odine Strøm ble nummer 13.

På tirsdag hoppet Annna Odine Strøm litt bedre enn på mandag og klatret til 12. plass. De to øvrige norske hopperne leverte en svært god konkurranse, og med et flott andrehopp la Silje Opseth press på Chiara Hölzl og Maren Lundby. Ingen av disse klarte å matche Opseth, som kunne juble for karrierens første verdenscupseier. Lundby tok andreplassen, mens Hölzl ble nummer tre.

Anna Odine Strøm jublet heftig sammen med lagvenninnene nede på sletta, og får sjansen til å nærmere seg de beste ytterligere når det skal arrangeres kvalifisering og renn i Trondheim onsdag og torsdag. Utøverne tar med seg Raw Air-poeng også i kvaliken, så alle renn gjelder. Sammenlagt har Lundby 44 poengs ledelse før de tre siste omgangene i Granåsen.