Bryter Finnmarksløpet

sport

Harald Tunheim har valgt å avbryte årets Finnmarksløp i Kirkenes. Gjennom Facebook formidler de at hundene ikke er i form og at mange av de har slitt med muskelstivhet.

– Harald har informert løpslederen og er nå på vei for å få hundene grundig undersøkt av veterinær, skriver Team Tunheim.

Tunheim startet ut fra forrige sjekkpunkt Neiden med seks hunder igjen i spannet og har nå sett seg nødt til å bryte løpet.

– Nå er det hundene som er i fokus, forteller handler, Aron Bræstrup Løsnes.

For Team Tunheim betyr det at Finnmarksløpet 2020 er over for denne gang.