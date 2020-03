Simen sendte TIL videre

sport

TIL - Bjørnevatn 3-1:

Tverrelvdalens fotballherrer spilte årets første tellende kamp i Finnmarkshallen på lørdag.

Da var det klart for NM-kvalifiseringskamp mellom Tverrelvdalen og Bjørnevatn, og det var hjemmelaget som stakk av med seieren. Simen Berntsen Stødle scoret to ganger, og hadde også en målgivende pasning til Vegar Kristensen Suhr, som scoret TILs tredje mål. Da hjalp det lite at Mathias Tysdal puttet for gjestene. Tverrelvdalen vant 3-1 og er klare for andre kvalifiseringsrunde i norgesmesterskapet for menn.

– Sammen med Stein Arne Mannsverk stod Simen Berntsen Stødle fram og hjalp et lag bestående av svært unge spillere og noen veteraner som stilte opp for klubben, til en fantastisk kamp. Til pause stod det 1-1, men i andre omgang avgjorde Simen og lagets siste målscorer Vegar Kristensen Suhr, kampen til hjemmelagets fordel. Ser vi på stallen må det være tidenes yngste cupmannskap for Dalen. Egil Ali Persen, Christopher Li Sivertsen, Andreas Thomassen, Kristian Holsbø, Bjørn Kyrre Olsen, Trym Andreas Johnsen, Kristian Thomassen er alle guttespillere, flere av disse kommer fra guttelaget til Kaiskuru før sesongen, skriver Tverrelvdalen IL på sine nettsider.

Oppsettet for andre runde blir offentliggjort 23. mars.

Ytterligere fire finnmarkslag kjemper om avansement til andre kvalikrunde. HIF/Stein - Porsanger spilles lørdag 14. mars, mens Kirkenes - Norild spilles lørdag 21. mars. Begge oppgjørene går av stabelen i Finnmarkshallen.