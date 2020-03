Steinar holdt størst fart

sport

Kjørerne som har valgt 1200-kilometer som sin distanse i Finnmarksløpet har unnagjort vel 350 kilometer når de ankommer Levajok på tur mot Kirkenes.

Som Altaposten har meldt tidligere var det Alta-kjører Kristian Walseth som kom først til Levajok klokken 08:34 søndag morgen, fulgt av Inger-Marie Haaland og Steinar Kristensen i løpet av de neste fem minuttene.

Studerer man kjøretidene viser disse at det var Alta-kjører Kristensen som brukte kortest tid på den 122 kilometer lange etappen fra Jergul. Kristensen hadde en kjøretid på åtte timer og 42 minutter, mot Walseths ni timer og 19 minutter.

Av de 14 kjørerne som var ankommet sjekkpunktet klokken 13:25 hadde Harald Tunheim, også han Alta-kjører, nest korteste kjøretid etter å ha brukt ni timer og ett minutt. Tunheim kom til Levajok som femtemann, 17 minutter etter Ralph Johannessen som kom inn sju minutter etter Kristensen.

Hyggelig lesning

Kjøretidene så tidlig i løpet behøver ikke ha veldig mye å si for sluttresultatet, og behøver heller ikke være et bevis på hvem som har det raskeste hundespannet. Noen vil kanskje legge inn flere korte stopp underveis på en så lang etappe, men det vil trolig likevel være godt lesestoff for Kristensen når handler og bror Paul Tore legger fram etappetidene som viser at storebror holder høy fart i forhold til konkurrentene.

Neste etappe er på 97 kilometer og går til Tana Bru, men med en 122 kilometer lang etappe i beina vil trolig de aller fleste kjørerne legge inn en hvile på flere timer i Levajok der forholdene er gode for både hunder, kjørere og handlere.

Alle spann ute i løypa Lørdag gikk starten for Legendeløpet, FL600 og junior. Dermed er alle deltakerne godt i gang med Finnmarksløpet 2020.

Hvilt på sporet?

Petter Karlsson, som tidligere har vunnet Finnmarksløpet kom til Levajok som tiendemann klokken 12:05, vel tre og en halv time etter Walseth. Karlsson brukte 13 timer og 34 minutter fra Jergul noe som kan bety to ting. Han kan ha hatt litt problemer, men det som er mer sannsynlig er at har hvilt mer på sporet. Det kan i så fall bety at han kan ta ut mindre hvile i Levajok enn de som unnagjorte etappen på flere timer kortere tid.

Mellom Tunheim og Karlsson ankom Kristoffer Halvorsen, Petter Jahnsen, Lasse Austgarden og Ronny Wingren sjekkpunktet ved Tanaelva. Marit Beate Kasin kjøre inn sim nummer 11 klokken 12:50 fulgt av Bernd Helmich 12:51, Toni Wachs 13:07 og Hanna Lyrek 13:11.

Roger åpnet legendeløpet I dag gikk startskuddet for Finnmarksløpets FL-junior, FL-600 og legendeløpet.

Da Lyrek kom til Levajok hadde ingen startet videre mot Tana Bru.