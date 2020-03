Even og Jan Even herjet på Altagård

sport

Ildsjelene i Alta motorsportklubb hadde lagt ned en imponerende innsats og kunne lørdag presentere en morsomt og utfordrende stadioncrossbane for scootercrosskjørerne som stilte til start i Borealiscrossen 2020.

Det var en publikumsvennlig trasé med mange hopp og skarpe svinger. Totalt var det fem konkurranseklasser. Også fylkets yngste kjørere som ikke får konkurrere på tid fikk muligheten til å leke seg på banen.

I klasse 11-14 år var det Even Alexander Kjellmann som stakk av med seieren i det tredje og siste heatet, som fungerte som en finale i lørdagens konkurranse. Klubbkompis Fredrik Varsi Pedersen vant det første heatet. Men med seier i heat nummer to og tre var det Kjellmann som kunne juble for en flott triumf på hjemmebane. Fredrik Varsi Pedersen, Isak Persen, Can Martin Hætta Begic, Kian Persen Lindbäck, Vegar Kristensen og Preben Andersen fulgte på de neste plassene.

I klasse 14-16 år kjørte også damene. Faktisk klarte Birgitte Sofie Daniloff Olsen å kjøre raskere enn en av gutta i det andre heatet. Hun vant dameklassen foran klubbvenninna Kristin Beathe Bjørnø. I gutteklassen var Jan Even Romsdal fullstendig overlegen. Han slo nærmeste konkurrent med godt over ti sekunder i de to første heatene. I finalen var han over seks sekunder raskere enn Thor David Amundsen Rasmus og sikret dermed en overlegen og svært velfortjent hjemmeseier. Johan Mathias Klemetsen Hætta tok tredjeplassen.

Også Pro stock og Pro open kjørte sammen. Sistnevnte klasse ble vunnet av Alexander Ellingsen Wæraas. Kristoffer Holm ble nummer to. I Pro stock var det Christer Johan Nyvoll Vangen som vant foran Emil Mikalsen og Simon Kjellmann.

