16. plass i kvaliken

Mens de fleste andre kvinnelige hopperne gjennomførte to treningshopp og to hopp i kvaliken nøyde Anna Odine Strøm seg med to hopp. Hun traff ikke perfekt, men fikk til to greie svev og endte på 16. plass i kvalifiseringen til det første rennet i årets utgave av Raw Air, som starter søndag. Maren Lundby var klart lengst og seiler opp som en soleklar favoritt til å vinne. både søndagens renn og konkurransen sammenlagt.

– Det ble to hopp, ett ganske mye bedre enn det andre. I hvert fall på lengden. Det kom i feil omgang, dessverre. Men jeg har fått gjennomført to hopp og det var ikke så kjempelangt unna. Bare å prøve på nytt. Med et så tett rennprogram har vi bestemt oss for å ikke hoppe mer enn to hopp hver dag. Jeg vil gjerne få gjennomført hele Raw Air, og må derfor ta noen forhåndsregler. Jeg har ikke lyst til å stå over noen hopp, men ryggen er ikke spesielt god dagen etter en konkurranse. Da er det bare å holde litt igjen. Jeg skal uansett fullføre med mindre det skjer noe helt drastisk, sa Anna Odine Strøm til NTB etter lørdagens kvalifisering.