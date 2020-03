Alta MSK arrangerer fartsfest på Altagård

sport

I fjor arrangerte motorsportklubben et stadioncrossløp i Alta sentrum under Borealisfestivalen. Klubben arrangerte NM samme helga, og benyttet muligheten til å kåre norgesmestere i supercross på en bane de hadde bygget fra bunnen av på parkeringsplassen ved Nordlyskatedralen.

I år blir det arrangert en ny utgave av Borealiscrossen. Men denne gangen blir løpet arrangert på Altagård, der klubbens medlemmer har jobbet hardt for å få på plass en bane som vil gi publikum valuta for inngangspengene.

– Banen blir ganske lik den som Karasjok MK arrangerer sin tradisjonsrike Påskecross i. Det betyr en trasé som er morsom for både kjørere og publikum. Vi har satt opp ganske store pengepremier, og håper at vi i tillegg til de beste lokale kjørerne får på plass noen gode finske utøvere. Uansett kommer det til å bli et forrykende show. Dette bør ingen gå glipp av, kommenterer en spent stevneleder Hilde Strøm Sarilla.

Håper på masse publikum

Hun retter en stor takk til personene som har gjort dette mulig.

– Vi er veldig takknemlige for at lufthavnsjef Charles Kristiansen har vært så positiv til våre planer. Uten hans velsignelse hadde ikke dette gått. Også Svein Thomassen og Daniel Jakobsen skal ha en stor del av æren for at det blir scootercrossløp på Altagård på lørdag. Man må ha ting på plass for å kunne gjennomføre noe slikt, og det har vi nå, smiler hun.

Hun håper at publikum strømmer til Altagård etter at de første hundekjørerne har kjørt ut fra Alta sentrum lørdag ettermiddag. Det skal være gode parkeringsmuligheter ved banen.

– Vi starter første heat klokken 13.00, og så går det slag i slag til vi er ferdige. Med 10.000 kroner i hovedpremie i Pro-klassen har kjørerne virkelig noe å kjempe for. Vi har også gode premier for vinnerne i de øvrige klassene, samt de som blir nummer to og tre.