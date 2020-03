– Ikke bare riktig medisin, men en sprøyte med adrenalin rett i hjertet

sport

Denne uka ble det klart at Morten Gamst Pedersen og Hans Norbye skal spille for Alta IF i 2020. De tidligere lagkameratene i Tromsø IL trenger strengt tatt ingen nærmere introduksjon. Gamst Pedersen har en lang og innholdsrik karriere i engelsk fotball og på det norske landslaget bak seg, mens Norbye har vært en svært viktig bidragsyter i Eliteserien i mange år. Duoen har begynt å dra på årene, men at de begge skulle signere for Finnmarks eneste representant i allnorsk fotball må likevel sies å være en formidabel overraskelse. Det kan egentlig ikke betegnes som noe annet enn tidenes kupp på overgangsmarkedet for Alta IF, som tidligere har imponert med å hente profiler som Jay Needham, Sega Ngom, Christian Gauseth, Rune Ertsås og Makhtar Thioune.