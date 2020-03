Bettingselskap har trua på Kristian

sport

Fredag starter det tradisjonsrike trekkhundløpet Finnmarksløpet, og som vanlig knytter det seg stor spenning til hvem som krysser målstreken først. NordicBet har satt odds på årets løp, men kan fortelle at det ikke var noen enkel oppgave:

– Finnmarksløpet er noe av det mest utfordrende vi oddssetter. Det er vanvittig mange faktorer som spiller inn. Her kan absolutt alt skje, så både vi og hundeførerne må ta høyde for absolutt alt. Det er en utrolig spennende konkurranse å følge med på, sier Adrian Haugskott, som jobber med odds hos NordicBet.

I en pressemelding skriver de at svenske Petter Karlsson må regnes som favoritt. Her får man tre ganger innsatsen tilbake hvis det blir seier. Nærmest følger altaværingen Kristian Walseth, som har 4,00 i odds.

– Som sagt tidligere er det mye som kan skje i Finnmarksløpet. Det er faktisk ganske sjeldent at forhåndsfavoritten vinner. Kristian Walseth tok andreplassen i fjor og uttalte da at han skulle vinne i år. Vi tror han absolutt har muligheten til det. Dette blir hans niende Finnmarksløp, så han har massevis av erfaring og stiller alltid til start med et bra kobbel hunder, sier NordicBet-mannen.

34 spann stiller til start i FL1200, som starter ut fra Alta sentrum fredag kveld. Til tross for at det er flest nordmenn på startstreken, er det altså en svenske som utpekes som den største favoritten.

– Av de som stiller til start i år mener vi at Petter Karlsson er den med best forutsetninger for å vinne. Han har deltatt en rekke ganger, kjenner løpet godt, men viktigst av alt, så vet han hvor mye det krever å gå til topps. Han har seire fra 2016, 2018 og lå godt an i fjor, før han ble disket. Vi tror han blir svært vanskelig å slå, forteller Haugskott.

NordicBets favoritter til å vinne Finnmarksløpet:

Petter Karlsson 3.00

Kristian Walseth 4.00

Petter Jahnsen 6.00

Lasse Austgarden 7.00

Steinar Kristensen 10.00

Hanna Lyrek 10.00

Harald Tunheim 10.00

Kristoffer Halvorsen 13.00

Arne Karlstrøm 15.00