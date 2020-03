Nytt VM-sølv til Sverre Lunde Pedersen

sport

Bare et kjempeløp kunne sikret gullet for Sverre Lunde Pedersen i allround-VM og det viste seg å bli for tungt. Han kan dog legge til enda en sølvmedalje fra VM i medaljeskapet sitt.

11 sekunder bak

Pappa Jarle Pedersen er utflyttet Altaværing og tidligere skøyteløper og har selv en 6. plass under OL i Lake Placid i 1980. En ting som er sikkert er at talentet har han båret videre til sønnen Sverre.

For å tukte nederlandske Patrick Roest måtte Sverre slå til med et løp ut av denne verdenen og vinne med 11 sekunder på sin løpsmakker, for å bli den første nordmannen som vinner et allround-VM gull siden Johann Olav Koss vant i 1994. Det viste seg raskt å bli vanskelig da han tapte dyrebare sekunder til Roest underveis i søndagens 10.000 meter. Han måtte fokusere seg på å holde 2. plassen da japanske Seitaro Ichinohe (24) plutselig øynet håp om sølvet.

Det klarte han med knappest mulig margin da han gikk i mål på tiden 13.19.23, bare 65 hundredeler foran sin japanske konkurrent.

Fra tidligere har Pedersen sølv fra allround-VM i 2016, 2018 og 2019. Det betyr at han har stått nest øverst på pallen de siste tre årene.