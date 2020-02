Gjenvalgt som håndballeder

sport

Tidligere denne uka ble det avholdt årsmøte i Alta IFs håndballgruppe.

Etter to år som leder var Lene Johansen på valg, og de fremmøtte medlemmene ga henne fornyet tillit til 2022. Grethe Lill Vikdal Eriksen ble valgt til ny nestleder, mens Ann Merete Reinstad kom inn som nytt styremedlem.

Jan Eilif Wisløff og Cecilie Vonheim Norbye er varamedlemmer i det nye styret, der også Kristian Agledahl, Mads Stian Hansen og Trine Gleine er med. Agledahl er sportslig leder for senior, mens Hansen og Gleine er sportslige ledere i BU-gruppa.

Lene Johansen var ikke tilgjengelig for kommentar fredag formiddag.

Her er satsene for 2020/2021

Følgende aktivitetsavgifter ble fastsatt på årsmøtet:

Treningsavgift 10-års serie: 1300 kroner

Treningsavgift 11-14 års serie: 1900 kroner

Treningsavgift 15 år og oppover (inkl. senior): 3500 kroner

30 % søskenrabatt på barn nummer to og tre. Fri treningsavgift på barn nummer fire og flere. Hver trener som trener eget barn får fritak for treningsavgift for eget barn. Hjelpetrenere får 50 % rabatt.

Det ble også fastsatt følgende egenandeler på seriekamper og turneringer for aldersbestemte lag: