Nærmer seg comeback

sport

Den energiske midtbanespilleren var bankers på laget under hovedtrener Bryant Lazaro forrige sesong, men en muskelskade gjorde at Felix Adrian Jacobsen måtte kaste inn håndkleet etter bortekampen mot Fram Larvik i midten av august. Det var 22-åringens siste opptreden i gult og blått i 2019. Han har heller ikke vært med for fullt så langt i vinter, men nå ser fremtiden omsider lysere ut.