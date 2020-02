Gode prestasjoner av Nordlysbyens langrennsløpere

sport

Samtidig som Norges beste 15- og 16 år gamle hoppere og kombinertløpere var i aksjon, ble også Hovedlandsrennet for langrennsløperne arrangert på Nybygda skistadion i Brumunddal.

Eidar Johan vant gull og sølv på Hedmarken Altaværingen Eidar Johan Strøm imponerte stort under Hovedlandsrennet i hopp og kombinert.

Finnmark stilte med en god del utøvere som fikk langt tøffere konkurranse enn de er vante til i de lokale kretsrennene i fylket. Med flere hundre deltakere i hver klasse var det knalltøft å hevde seg helt i toppen, men det var noen som klarte det på utmerket vis.

Fredag var det renn i klassisk stil, og her klinket Henrik Eiliv Bang fra Alta IF til med en råsterk tiendeplass i klasse gutter 15 år. Også Odd Harald Rasmussen Bakken fra Tverrelvdalen IL har god grunn til å være fornøyd med egen innsats. Han ble nummer 62 i samme klasse. Kornelius Ordemann Olsen ble nummer 116, mens Marius Mikkelsen endte på 185. plass. 251 deltakere gjennomførte i denne klassen. Også Alta IF-løper Jardar Olsens 21. plass var imponerende.

Lørdag var det sprintrenn i fristil, og her var det Jardar Olsen som var best av de lokale løperne. Han tok seg videre fra prologen og fikk sjansen til å gå kvartfinale. Her ble det imidlertid stopp. En 19. plass i dette selskapet er likevel utrolig sterkt. På søndagens stafetter, der 15- og 16-åringene gikk sammen, stilte Finnmark med flere lag. Både i jente- og gutteklassen gikk fylkets førstelag inn til 29. plass.

Slik gikk det med de lokale utøverne:

Fredag J15 - 5 km klassisk:

119. Ingrid Helsvig Nilsen, Alta IF

141. Lea Charlotte Bakken, Tverrelvdalen IL

158. Ida Finjord, Alta IF

(192 deltakere)

Fredag G15 - 5 km klassisk:

10. Henrik Eiliv Bang, Alta IF

62. Odd Harald Rasmussen Bakken, Tverrelvdalen IL

116. Kornelius Ordemann Olsen, Alta IF

185. Marius Mikkelsen, Alta IF

(251 deltakere)

Fredag G16 - 7,5 km klassisk:

21. Jardar Olsen, Alta IF

108. Henrik L. Bekkvik, Alta IF

111. Erling Bjørnstad, Alta IF

147. Simen Finjord, Alta IF

(273 deltakere)

Lørdag J15 - sprint fristil:

98. Ingrid Helsvig Nilsen, Alta IF

128. Lea Charlotte Bakken, Tverrelvdalen IL

142. Ida Finjord, Alta IF

(186 deltakere)

Lørdag G15 - sprint fristil:

81. Henrik Eiliv Bang, Alta IF

117. Kornelius Ordemann Olsen, Alta IF

126. Odd Harald Rasmussen Bakken, Tverrelvdalen IL

193. Marius Mikkelsen, Alta IF

(257 deltakere)

Lørdag G16 - sprint fristil:

19. Jardar Olsen, Alta IF (kvartfinale)

104. Henrik L. Bekkvik, Alta IF

142. Simen Finjord, Alta IF

121. Erling Bjørnstad, Alta IF

(287 deltakere)

Søndag J15 og J16 - stafett:

29. Finnmark skikrets 1 (Hedda Halvari, Mathea Ulvang Wartiainen, Ingrid Helsvig Nilsen og Nora Jacobsen Haugsnes)

69. Finnmark skikrets 2 (Henriette Johnsen Arild, Lea Charlotte Bakken, Ida Finjord og Nora Adolfsen Darell)

(73 lag fullførte)

Søndag G15 og G16 - stafett:

29. Finnmark skikrets 1 (Erling Bjørnstad, Henrik Eiliv Bang, Henrik L. Bekkvik og Jardar Olsen)

42. Finnmark skikrets 2 (Simen Finjord, Petter Devola, Marius Bernhardsen og Aleksander Mietinen)

57. Finnmark skikrets 3 (Odd Harald Rasmussen Bakken, Kornelius Ordemann Olsen og Marius Mikkelsen)

(111 lag fullførte)