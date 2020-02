Samler BULs barneidrett og skicup på samme dag

sport

Tidligere har barneidretten i Bossekop UL hatt et eget ukentlige vinterarrangement, mens den tradisjonsrike skicupen har blitt arrangert en annen dag. I år blir det annerledes, opplyser Tore Christoffersen i BUL ski og skiskyting.

– Vi driver jo egentlig med det samme, så nå har vi bestemt oss for å gjennomføre et felles arrangement i stedet for å holde det gående på hver vår kant. Det er jo den omtrent samme målgruppa, og da er det like greit å slå oss sammen. Den eneste endringen fra tidligere år er at profilen på arrangementet blir enda mer lavterskel enn før. I stedet for å kun gå renn har vi lagt inn muligheter for hopp, orgeltramp og kulekjøring langs løypa, forteller Christoffersen.

Han mener at det nye arrangementet, som går av stabelen for første gang fra klokken 17.30 tirsdag ettermiddag, i større grad vil bli arrangert på ungenes egne premisser. Det er som tidligere start og målgang ved BULs klubbhus på Breverud.

– De som har lyst til å konkurrere på tid skal få lov til det, mens de som er mindre opptatt av konkurranseelementet kan velge annerledes. Det er ingen krav til fancy utstyr, man trenger bare møte opp med et par ski og staver. Det vil også bli arrangert leker på området der fotballbanen ligger, så det vil være noe for enhver smak.

Christoffersen legger til at man ikke lenger trenger å delta i minst fire renn for å få premie.

– Det er kanskje ikke alle som har fått informasjon om at vi starter opp denne uka, men det gjør ingenting. De kan møte opp med sine barn enten neste gang eller når det passer. Så lenge man er innom minst én gang får man premie. Vi har flotte skiløyper preparert av Alta kommune, en godt opplyst løype og massevis av spennende alternativer for deltakerne. Dette kommer til å bli veldig bra, fastslår Christoffersen.

Skulle man ikke rekke innom tirsdagens arrangement, er det nye muligheter hver tirsdag frem til 31. mars. Da vil det også bli gjennomført premieutdeling.