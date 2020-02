Stoppet tapsrekka med festhåndball i Altahallen

sport

Alta - Haslum IL 37-31:

2020 startet bra med borteseier mot Bravo, men siden den gang har Alta IFs håndballherrer tapt borte mot Bodø 2 og hjemme mot Kjelsås og Nordstrand. Selv om Nordstrand er blant de beste lagene i avdelingen, var ikke Alta-spillerne fornøyde med egen innsats sist helg. Så det var en tydelig revansjesugen gjeng som inntok Aulaen søndag ettermiddag.

Alta-guttene gikk rett i strupen på gjestene fra Haslum, og spesielt bakover på banen var de hjemmelaget gode. Offensivt klarte Alta-guttene å spille fri kantspiller Simen Severinsen gang på gang, noe som førte til mange scoringer. En periode ledet Alta IF oppgjøret med ti mål, men fikk noen flere baklengs rett før pause slik at stillingen var 20-13 halvveis.

Hjemmelaget startet best etter pause, og det så ut som at Alta-guttene skulle ro i land en komfortabel seier. Men en svak periode midtveis i omgangen gjorde at ledelsen skrumpet inn, og dermed ble det en svært spennende avslutning på kampen. Mannskapet til Rune Skaufel og Kai Erik Bull beholdt imidlertid roen, og med noen kjappe mål de to siste minuttene vant Alta 37-31 over laget som kun har tre klubber foran seg på tabellen.

– Vi leverte en fantastisk førsteomgang. Jeg synes de gjorde det bra også etter pause, selv om Haslum kom nærmere. Vi gjorde ikke så mange bytter underveis, så det var noen slitne bein utpå der. Det ble merkbart utover i andreomgangen. Men så tok vi en timeout og fikk litt orden på ting. Det bor utrolig mye i disse guttene, og det er artig å se at de lykkes såpass godt. Jeg er søkkimponert, sa en strålende fornøyd Alta IF-trener Rune Skaufel til A-sporten rett etter kampslutt.

Som nevnt innledningsvis var det mange Alta-spillere som meldte seg på i dette oppgjøret. Simen Severinsen imponerte aller mest med sine ti scoringer. Men også Aleksander Maisenhølder (7), Brage Brendgen (6), Matias Skaufel Hindbjørgmo (5) og Niclas Lindholm Andersen (5) var giftige i angrep.

Bakover var det et sterkt kollektiv, der målvaktene Erlend Toft, Ulrik Dreyer Liseth og Sondre Thoresen Mofoss hadde hver sine gode perioder i matchen. Sistnevnte storspilte i sluttminuttene og bidro sterkt til lagets sjette seier for sesongen.

– Jeg vil ikke trekke frem noen enkeltspillere i dag. Dette var en skikkelig lagseier, fastslo Skaufel.