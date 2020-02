Nær poeng mot TSI

sport

Alta - TSI 24-27:

Tromsø-studentenes idrettslag (TSI) har vært i Alta med både dame- og herrelag denne helga. Mens studentidrettslagets to herrelag møtte BUL i 3. divisjon menn, spilte Alta IF hjemmekamper mot TSI og TSI 2. Lørdag kveld ble TSI 2 slått 32-26.

Søndag var det førstelaget som gjestet Altahallen, og det skulle vise seg å bli et tett og spennende oppgjør. Det sto 11-11 til pause, og lagene fortsatte å følge hverandre tett utover i andreomgangen. Men så begynte hjemmelaget å pådra seg mange utvisninger, noe TSI utnyttet til fulle. Med én spiller mer på banen i flere perioder klarte de å bikke oppgjøret i deres favør, og TSI vant til slutt 27-24 over et hardtarbeidende Alta-lag. Med hele seks to-minuttere, de fleste i andre halvdel av andreomgangen, ble oppgaven for tøff.

– Jeg synes først og fremst at vi spiller en veldig bra kamp, og det fortjener jentene skryt for. Hvorfor vi ble straffet såpass hardt av dommerne er ikke godt å si. Det var ikke det at de dømte dårlig, men problemet er at vi ikke har blitt dømt på lignende situasjoner tidligere. Så kan man jo spørre seg om det er vår egen skyld eller at dommerne vi har til vanlig tillater mer. Det er uansett ikke noe vi kommer til å bruke energi på. Jeg vil heller snakke om de gode prestasjonene mot TSI 2 i går og det vi var vitne til i dag. Det var årsbeste fra vår side, fastslo Alta IF-trener Ken Ingebrigtsen etter matchen.

Som så mange ganger før var det Amanda Brendgen som var Alta IFs mestscorende spiller. Hun banket inn ni mål. Nærmest var kantspiller Ingvild Eriksen med fem fulltreffere.

Med bare seks lag i 3. divisjon avdeling 2 er seriespillet straks over for Alta-damene. De har kun Harstad hjemme igjen før sesongen er over. Oppgjøret mot serielederen spilles i Altahallen lørdag 29. februar. Hva Ken Ingebrigtsen tenker om en sesong med bare ti seriekamper per lag kan du lese mer om i mandagens papir- og E-avis.

PS! BULs herrelag slo TSI 28-21 på lørdag og vant 33-29 mot TSI 2 på søndag. Erlend Strøm Johnsen var BULs mestscorende spiller med åtte fulltreffere på lørdag, og fulgte opp med 11 nye scoringer mot TSIs andrelag søndag formiddag.