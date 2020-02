Avsluttet touren på 11. plass

sport

Som Krogh antydet på forhånd hadde han ingen mulighet til å kjempe om de aller gjeveste plasseringene da Ski Tour 2020 ble avsluttet med 30 kilometer jaktstart i klassisk stil på søndag. Rennet i Trondheim ble preget av et kraftig snøfall, noe som gjorde det vanskelig å smøre rett.

Det kan i hvert fall russeren Aleksandr Bolsjunov skrive under på. Han ledet touren sammenlagt foran den siste etappen, men smurte med klister under skiene og fikk både rennet og touren ødelagt. Den tabben utnyttet Pål Golberg, som til slutt ble vinner av Ski Tour 2020 med klar margin.

Bolsjunov var klar favoritt til å sikre sammenlagtseieren og startet jaktstarten med 34 sekunders forsprang, men i snødrevet i Trondheim ble det tungt for russeren. Etter bare 3,5 kilometer hadde Pål Golberg spist opp forspranget, og Gol-gutten så seg aldri tilbake. I ensom majestet sikret 29-åringen sammenlagtseieren og sin sjuende verdenscupseier i karrieren. Rubbeskiene til Golberg var et betydelig smartere valg enn de russerne kom opp med.

– Jeg skjønte det før start at klister var et dumt valgt. Det kunne ikke gå i dag. Jeg oppdaget et halvt minutt før start at han hadde klister under skiene. Det var synd. For meg var valget veldig enkelt med tanke på været som var og usikkerheten med å gå på ski med det været som er i Trøndelag, sa Golberg.

Bolsjunov var klart irritert etter målgang. Russeren kastet skiene i ren frustrasjon og rev av seg trøya før han kjapt forlot målområdet. Journalistene som forsøkte å få ham i tale lyktes ikke. Det kom ikke et ord fra 23-åringen.

Seiersmarginen til Golberg ble til slutt på 28,9 sekunder. Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Emil Iversen (dagens beste tid), Martin Løwstrøm Nyenget og Johannes Høsflot Klæbo fulgte på de neste plassene. Finn-Hågen Krogh gikk inn til 11. plass. Han var drøyt tre minutter bak Golberg i mål.

Snorri Einarsson ble nummer 38.