20. plass for Anna

Denne helga har det vært lagkonkurranse (lørdag) og individuelt verdenscuprenn i hopp for kvinner i Slovenia (søndag), og samtlige fire norske utøvere kvalifiserte seg for finaleomgangen i søndagens renn.

Thea Minyan Bjørseth startet med et hopp på 80 meter før hun økte til 83,5 meter i lettere forhold. Det holdt til en 28.-plass og 207,9 poeng for 16-åringen. Anne Odine Strøm leverte to hopp på 84,5 meter. Med 220,9 poeng ble altaværingen nummer 20.

Silje Opseth hadde en god dag i Slovenia. 20-åringen hoppet 86,5 meter og økte med tre meter i finaleomgangen, noe som resulterte i 238,9 poeng og 8.-plass. Men best av alle var Maren Lundby, som ledet halvveis etter et hopp på 93 meter og til slutt kunne juble for seier etter å ha landet på 89 meter i vanskelige forhold i finaleomgangen.

Dermed er seiersrekken til Chiara Hölzl brutt. Østerrikeren har vunnet samtlige verdenscuprenn siden Lundby vant i rumenske Rasnov 26. januar. Hölzl fikk det ikke til å klaffe i Slovenia og ble nummer sju Det gjør at Lundby minsker avstanden opp til østerrikeren i verdenscupsammendraget. Seieren er Lundbys fjerde i inneværende sesong.

Lundby vant foran Eva Pinkelnig og Nika Kriznar. Seiersmarginen var på 2,1 poeng.

Lørdag ble det norsk tredjeplass i lagkonkurransen, akkurat som i Zao forrige måned. Lundby, Opseth, Strøm og Bjørseth utgjorde det norske laget.

Om to helger til venter Raw Air, som innledes i Holmenkollen før ferden går videre til Lillehammer og Trondheim.