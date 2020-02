Petter tok første stikk

sport

Lørdag formiddag gikk startskuddet for tidenes første utgave av Arctic Alta ski- og fatbikefestival. Da var det 50 kilometer langrenn som sto på programmet. Dette er første og fremst et mosjonsløp, men det var også en del prestisje på spill for storkanonene Petter Eliassen og Andreas Nygaard, som til vanlig kjemper om å vinne renn i Visma Ski Classics.

Starten gikk ved BULs klubbhus på Breverud, og de over 200 deltakerne gikk deretter opp til Sorrisniva, der arrangøren hadde en drikkestasjon. Her gikk også starten for de som valgte å gå 25 kilometer i stedet for den lengste distansen. På dette tidspunktet var det Petter Eliassen som dro på Andreas Nygaard, og det var ikke så mye som en meter mellom de to kamphanene.

Nygaard og Eliassen har vært involvert i mange spurtoppgjør i langløp-konkurransene, og de fremmøtte i målområdet i Kaiskuru hadde håpet at de skulle få se en skikkelig thrilleravslutning. I stedet kom Petter Eliassen i mål i ensom majestet, og vant klart den aller første utgaven av dette rennet. Eliassen er blant de som har stått på for å få realisert Arctic Alta ski- og fatbikefestival.

– Andreas slapp da vi var på tur opp Detsikalia, og det var det siste jeg så til han. Men jeg legger ikke så mye i akkurat det. Dette var ikke det viktigste rennet denne vinteren, og det kan godt hende at han tok dette som en rolig treningsøkt mens jeg valgte å kjøre litt hardere, sa Petter Eliassen til A-sporten etter målgang lørdag ettermiddag.

Eliassen brukte drøyt to timer og ni minutter på distansen. Andreas Nygaard gled over mållinja som nummer to noen minutter senere.

– Løypa holdt seg veldig bra, og det er vi glade for. Det har vært litt utfordrende værforhold i det siste, noe som også gjorde det litt vanskelig å smøre rett. Men det så ut som at de som deltok hadde en fin tur. En god del folk hadde møtt opp langs løypa og laget god stemning, og det var artig. Det var som et ordentlig langløp, sa en fornøyd Eliassen.

Søndag er det klart for fatbikeløp i den samme traseen.

A-sporten kommer tilbake med mer om arrangementet som helhet både på nett søndag og i mandagens papir- og E-avis.