Ny femteplass for Finn-Hågen

sport

Johannes Høsflot Klæbo spurtet igjen fra konkurrentene og vant lørdagens sprintlangrenn i Ski Tour.

Federico Pellegrino (Italia) var eneste ikke-nordmann i finalen i Trondheim. Han ble tidlig hengt av. Finn-Hågen Krogh klarte ikke å holde følge med sine landsmenn og ble nummer fem, 19 sekunder bak Klæbo.

Pål Golberg ble nummer to, Erik Valnes nummer tre og Emil Iversen nummer fire.

Ski Tour-lederen Bolsjunov falt i sin semifinale og var nær ved å ta med seg et par nordmenn da han gikk over ende. Russeren mistet viktige sekunder i sammendraget. Pål Golberg ligger på andreplass vel et halvt minutt bak russeren.

Ski Tour avsluttes søndag med 30 kilometer klassisk jaktstart for gutta. Også den konkurransen går i Trondheim.