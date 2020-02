Vant løp i Finland

sport

De unge scootercrosskjørerne fra Alta motorsportklubb gjør det svært godt når det kjøres løp i Finland og Sverige. Som regel er det minst én eller to kjørere som kommer hjem med pallplass på samvittigheten, noe som er meget imponerende med tanke på hvor mange dyktige finske og svenske kjørere som står på startstreken.

Sist helg var kjørerne samlet i Törnio, der det ble arrangert en ny runde i det finske mesterskapet. Jan Even Wilhelmsen Romsdal stilte til start i klasse junior 14-16 år, og gjorde det tidlig klart at han ville kjempe om en topplassering. I første heat ble det femteplass, mens det i heat nummer to ble tredjeplass. I finalen parkerte han samtlige og kjørte inn til en råsterk seier i klassen. Johan Mathias Hætta fra Kautokeino motorklubb ble nummer ti.

– Jeg likte banen veldig godt. Spesielt i finalen gikk det meget bra, der jeg fikk fin flyt i kjøringa, skriver Jan Even Wilhelmsen Romsdal på teamets facebookside. Unggutten sendte også en stor takk til sine sponsorer.

Mikalsen på pallen

Også Emil Mikalsen gjorde det bra i klasse Pro Lite. På lørdag kjørte altaværingen inn til sjetteplass, og klatret opp til tredjeplass i søndagens løp. Det så også ut som at Birgitte Sofie Daniloff Olsen skulle klare en pallplass denne helga. Hun ble nummer to i første heat og klinket til med seier i heat nummer to i dameklassen. Dessverre var hun uheldig i finalen, der et fall ødela vinnersjansene. Hun endte til slutt på niendeplass.

– Jeg er skuffet og ufattelig lei meg ettersom jeg var sikker på at jeg skulle ta seieren i dag, skrev Birgitte Olsen på Facebook.

Ytterligere fire Alta-kjørere var i aksjon i Törnio. Martin Moland kjørte inn til 13. plass i finalen i Pro-klassen. Simon Kjellmann deltok også i denne klassen. I klasse junior 11-14 år kjørte Even Kjellmann inn til tiendeplass i finalen, mens Fredrik Varsi Pedersen ble nummer 14.

Det var ikke bare altaværingene som imponerte. Hammerfestingen Alexander Wæraas kjørte inn til femteplass i Pro-klassen på lørdag. Søndag gikk det enda bedre. Da kapret han andreplass. Også unggutten Isak Persen fra Lakselv, som var raskeste kjører i miniklassen, leverte varene i Finland sist helg.