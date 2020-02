sport

Simen Hegstad Krüger gikk seirene ut av det fjerde kvartfinaleheatet i sprinten i Åre, Frederico Pellegrino ble nummer to og er også videre til semifinale.

Krogh videre fra prologen - vurderte å gi seg Finn-Hågen Krogh tok seg helt ut i prologen på tirsdagens sprintrenn i Åre.

Finn-Hågen Krogh endte dessverre på en fjerdeplass, to og et halvt sekund bak Krüger. Tverrelvdalingen kunne gått videre på tid, men var ikke rask nok over målstreken.