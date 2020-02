Søker NM på ski i 2022

sport

– Ja, vi har søkt Norges skiforbund om å arrangere NM på ski i Alta i 2022. Vi skal ha et møte i Kaiskuru på tirsdag i neste uke der vi blant annet skal diskutere dette nærmere. Norgesmesterskapet del to skal arrangeres i slutten av mars eller begynnelsen av april om to år, og får vi ønsket vårt innvilget kan vi snart begynne å planlegge nok en uforglemmelig NM-helg i Kaiskuru, sier «NM-general» Per Hindenes til A-sporten.