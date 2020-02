Føler seg «bortdømt» av forbundet: – Dette tolererer vi ikke

sport

Kai Olsen er en del av teamet som har ansvaret for samarbeidslaget fra BUL og Alta IF på 16-årssiden. De klarte å kvalifisere seg for den landsomfattende Bringserien, der det til nå er gjennomført seks seriekamper fordelt på tre kamphelger. Fortsatt gjenstår det to helger med bringeseriekamper. Lagets neste to matcher spilles for øvrig i Altahallen lørdag 14. mars.