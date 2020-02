Tror på rask avklaring

sport

Midtbanespiller Peter Aas ble hentet fra Tromsø IL til Alta IF av daværende hovedtrener Bård Flovik foran 2018-sesongen. Skader gjorde imidlertid at han fikk begrenset med spilletid. I fjor var det ventet at han kunne få muligheten under Bryant Lazaros ledelse, men i stedet sendte klubben han ut på lån til Melbo, der han spilte 23 matcher i 2019-sesongen.