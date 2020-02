sport

Etter en periode ute i kulda fikk Finn-Hågen Krogh muligheten til å konkurrere i verdenscupen igjen på søndag. Distansen var 15 kilometer fristil, den samme som Krogh tok NM-gull på for et par uker siden. Det ble ingen pallplass i Falun for Tverrelvdalen-løperen, men han leverte likevel et meget solid renn.

– Det er et kjempeløp av Krogh, sa en begeistret NRK-kommentator Jann Post da Krogh krysset mållinja som nummer syv.

Grunnet sitt lange fravær fra verdenscupen startet Krogh med nummer 64. Det bød på en ekstra utfordring ettersom løypa i VM-byen fra 2015 var svært smal.

Krogh gikk smart, unngikk uhellet tidlig i rennet hvor fire-fem løpere gikk i bakken, og gikk seg opp til en syvendeplass.

Aleksandr Bolsjunov var igjen aller sterkest da han spurtslo Sjur Røthe og vant søndagens verdenscuprenn. Bolsjunov måtte tette norske luker både en, to og tre ganger, men viste nok en gang at han er vanskelig å slå, med nok en seier i verdenscupen.

Han måtte gi tapt for norske Pål Golberg og Erik Valnes lørdag, men på søndagens 15 kilometer var det ingen nordmenn som klarte å hamle opp med russeren som spurtslo Røthe og sikret seieren.

Røthe var i god form og hadde god glid, men måtte ta til takke med andreplass. Ivan Jakimusjkin kom på tredjeplass.

– Jeg var utrolig sliten, det var et knalltøft løp. Han (Bolsjunov) viste i går at han er en habil sprinter og det er vel bare Pål (Golberg) og Valnes som akkurat her i går er bedre enn han. Det er ikke så ille å tape for han, men det er pipsurt akkurat nå, sa Røthe til NRK.