Veteranene tok ansvar

Alta IF - HIF/Stein 5-1:

Lørdag var det klart for Alta IFs første treningskamp i Finnmarkshallen i 2020, og det var 4.-divisjonslaget HIF/Stein som sto på motsatt banehalvdel. Gjestene forsvarte seg godt, men en strålende heading av Håvard Nome rett før pause sørget for at hjemmelaget var i føringen etter 45 minutters spill.

Etter pause løsnet det i større grad foran mål. Christian Reginiussen scoret to ganger, mens Marco Mauno Johannessen og Håvard Nome sørget for at HIF/Stein-målvakten måtte hente ballen ut av nettet totalt fem ganger. Sindre Duurhuus reduserte for gjestene og sørget for at oppgjøret endte 5-1.