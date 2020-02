Tester ny venstreback

sport

Til tross for få nye spillere inn har Alta IF og lagets nye hovedtrener Vidar Johnsen gjort det bra så langt i vinter. Ikke overraskende gikk de til topps i Polaris cup i Lakselv på nyåret. Men at de i tillegg skulle ta seg helt til finalen i iTromsø cup på bekostning av fjorårets eliteserielag Tromsø IL for to uker siden var mer overraskende, spesielt med tanke på at etablerte spillere som Magnus Nikolaisen og Felix Adrian Jacobsen var ute med skader.