Kobler Morten Gamst Pedersen til Alta IF

sport

Det er Kronstadposten som i sin siste utgave melder at tidligere englandsproff og landslagsprofil Morten Gamst Pedersen kan være aktuell for spill i Alta IF denne sesongen. Gamst Pedersen fikk ikke fornyet sin kontrakt med Tromsø IL etter nedrykket fra Eliteserien i fjor, og 38-åringen fra Vadsø er dermed klubbløs for øyeblikket.