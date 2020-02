Jan Kåre og Per Anton sørger for ekstra trygghet

sport

Mediehuset Altapostens reporter Frank Halvorsen traff lørdag på Jan Kåre Suhr og Per Anton Utsi i Finnmarkshallen. De jobber i ambulansetjenesten, og akkurat denne helga kan de forhåpentligvis kose seg litt ekstra på jobb. Såfremt det ikke oppstår fæle skader kan duoen gå rolig rundt i storstua og følge med på det som skjer. For Per Anton Utsi er dette noe han har gjort mange ganger før.