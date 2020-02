Har det gøy med lek og konkurranser

sport

Mediehuset Altaposten streamer samtlige kamper som spilles i årets utgave av Altaturneringen i håndball, foruten oppgjørene i miniklassene. Men det er veldig mye annet som skjer, og tilbudet ungene har i Finnmarkshallen er fenomenalt. Et eget område for lek og konkurranser gjør at de unge håndballspillerne storkoser seg også mellom kampene.