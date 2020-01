Samtlige lag fra Honningsvåg går glipp av håndballfesten

sport

NRK Finnmark var først ute med nyheten om at 90 spillere og 15 trenere og reiseledere fra Honningsvåg ikke kommer seg til Alta og Altaturneringen i håndball på grunn av det dårlige været. Det er meget vanskelige kjøreforhold mange steder i fylket og Nord-Norge for øvrig, og ved noen fjelloverganger er det enten stengt eller kolonnekjøring.

Turneringsleder Guro Nygård-Klemo har følgende kommentar til A-sporten:

– Det stemmer at Honningsvåg Turn ikke kommer til å delta i årets turnering. De har gjort en vurdering og bestemt seg for at de ikke tar sjansen på å starte til Alta. Det er mye dårlig vær i området, og etter å ha rådført seg med fagfolk har de besluttet å holde seg hjemme. De er foreløpig de eneste som har gitt beskjed at de ikke kommer, sier Nygård-Klemo.

Hun er selv fra Honningsvåg og synes det er synd at de unge spillerne går glipp av håndballfesten i Nordlysbyen.

– Det er veldig kjipt for ungene. De hadde gledet seg til dette i lang tid, så det er synd at de ikke får muligheten til å delta. Men været kan dessverre verken vi eller lederne i Honningsvåg gjøre noe med, kommenterer hun.

Det betyr at det er en del kamper som vil utgå.

– Kampene får vi ikke gjort noe med. Det er for sent å gjøre endringer på kampoppsettet nå. Men det blir noen justeringer på grunn av dette. Honningsvåg skulle egentlig bo på Alta ungdomsskole, og de ledige klasserommene er det andre lag som får i stedet.