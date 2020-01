Røk på sesongens første hjemmetap

sport

Alta - Kjelsås 27-31:

Med Altaturneringen i håndball som bakteppe fikk publikum gratis inngang da Alta IF møtte Kjelsås hjemme i Altahallen fredag kveld. Med imponerende 1113 tilskuere på plass lå alt til rette for at Rune Skaufel og Kai Erik Bulls unge mannskap skulle starte helga med en jubelkveld i Aulaen. I stedet var det gjestene fra Oslo som fikk en etterlengtet opptur.

Alta IF hadde ikke tapt hjemme i Altahallen før Kjelsås kom på besøk. Med tre seire og én uavgjort var selvtilliten stor i hjemmegarderoben, og det var Alta-guttene som startet best. De leverte ingen feilfri førsteomgang, men ledet 15-13 til pause.

Hjemmelaget startet imidlertid andreomgangen veldig dårlig, og selv om de holdt seg foran en stund var det mye som ikke stemte. Etter hvert overtok gjestene føringen. Det kunne blitt en spennende avslutning, men mange utvisninger og feil i angrep ødela poengsjansene. Kjelsås vant til slutt 31-27 og fikk revansje for det som skjedde da lagene møttes i Kjelsåshallen i midten av desember. Da vant Alta IF 29-26.

Kantspiller Ask Mikkelsen var Alta IFs mestscorende spiller med åtte nettkjenninger. Erlend Strøm Johnsen, Micael Lindholm Andersen og Aleksander Maisenhølder scoret fire mål hver. Lindholm Andersen fikk for øvrig se det røde kortet etter å ha pådratt seg tre tominuttere.