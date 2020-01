Mamma Trine overtok Hannas hundespann

sport

Klokken 11 fredag formiddag gikk startskuddet for årets utgave av Femundløpet, der Alta-jenta Hanna Lyrek egentlig skulle stilt til start. Men få timer før hundespannene satte fart ut fra Røros ble det klart at Lyrek hadde blitt syk. Heldigvis for teamet fantes det en god løsning på problemet.

– Triste nyheter dagen løpet skal starte. Hanna har dessverre blitt syk, og er ikke i stand til å ta vare på seg selv og bikkjene. Heldigvis har hun verdens sprekeste mamma, Trine, som på sparket tar over førersetet. Dette blir hennes første løp etter tre års avbrekk, skrev Team Lyrek på sin facebookside.

Noen timer senere kom Team Lyrek med en ny oppdatering:

– Når kroppen ikke spiller på lag er der ikke mye man får gjort. Slik som formen er nå hadde det ikke vært rettferdig ovenfor hundene å stille til start. Hundene kommer alltid først. Heldigvis har vi super mamma som stepper inn. Nå får både hund og kjører gjøre det de liker aller best og nyte løypa, naturen og samspillet.

Også Eirill Zahl fra Alta trekkhundklubb deltar i årets løp.