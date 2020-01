Kretstinget går som planlagt

sport

Daglig leder Roger Finjord i Finnmark fotballkrets sendte torsdag ut en melding til klubbene, NFF, tillitsvalgte, delegater, samarbeidspartnere og media om at uværet kunne ende med utsettelse av kretstinget.

– Vi har utfordrende værforhold i Finnmark denne uken, med fare for stengte veier også i helga. Dette betyr at det er en fare for at det blir nødvendig å utsette kretstinget i Hammerfest, skrev Finjord.

I formiddag kunne han berolige.

– Det er fattet avgjørelse om at kretstinget gjennomføres som planlagt i Hammerfest. Værmeldingen for lørdag er dårlig, så vi vil oppfordre alle om å ankomme Hammerfest i løpet av dagen i dag, fredag, anmodes det.