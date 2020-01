Frykter at dårlig vær rammer kretstinget

sport

Det er daglig leder Roger Finjord i Finnmark fotballkrets som i en melding til klubbene, NFF, tillitsvalgte, delegater, samarbeidspartnere og media varsler om at Vinter-Finnmark kan bli vel krevende.

– Vi har utfordrende værforhold i Finnmark denne uken, med fare for stengte veier også i helga. Dette betyr at det er en fare for at det blir nødvendig å utsette kretstinget i Hammerfest, skriver Finjord, som forteller at den endelige avgjørelsen tas fredag klokken 11.

– Vi krysser fingre for at vårt gode samarbeid med yr.no gir oss forhold til å gjennomføre kretstinget, heter det på sedvanlig humørfylt vis fra øksfjordingen.