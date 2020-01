Emmy klar for Tromsø IL

sport

Tidligere Alta IF- og BUL-spiller Emmy Olsen har signert for Tromsø IL, melder OMT Fotballside på Facebook.

– Emmy Olsen ble i fjor toppscorer i divisjonen da hun spilte for Bossekop. Nå som hun er bosatt i Tromsø og studerer her, ble det naturlig å skrive under for TIL. Hun har signert overgangspapirene og blir å spille for de rød og hvitkledde den kommende sesongen, opplyser OMT Fotballside.

– Det blir spennede. TIL er på tur oppover, så det er gøy. Jeg håper at vi vinner seriegull i år, noe TIL gjorde i fjor. Jeg håper å være med å bidra til det og i kvalliken til eventuelt opprykk, kommenterer Olsen.

– Jeg studerer siste året barnehagelærer her i Tromsø, da var det ganske naturlig å ta overgang til TIL. Det er en flott gjeng, og flotte gode trenere, så jeg synes det er gøy og jeg gleder meg til sesongstart.

OMT Fotballside melder også at venstreback Simon Laugsand, som spilte for Alta IF forrige sesong, har signert for Senja. Senja spiller i likhet med Alta IF i PostNord-ligaen avdeling 1.