Deltakere og bilder fra mesterskapets barne- og sonerenn

Lørdag 25.- og søndag 26. januar ble Finnmarksmesterskapet på ski 2020 arrangert av Øksfjord idrettslag. Det var kun skiløperne fra 13 år og oppover som hadde mulighet til å bli finnmarksmester. Men det ble arrangert både barne- og sonerenn for yngre deltakere. Her følger en oversikt over hvem som deltok, og A-sporten knipset også noen bilder søndag morgen som er lagt inn i bildekarusellen øverst i saken.